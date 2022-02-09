Прокуратура проводит проверку после гибели двух подростков в гараже в Норильске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое подростков найдены мертвыми в гараже в Норильске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление прокуратуры Красноярского края.

Как утверждается в материале, отец нашел погибшую 16-летнюю дочь в гараже в автомобиле ВАЗ-21011. Рядом с ней без признаков жизни находится 15-летний подросток.

Как уточнили в прокуратуре, на момент обнаружения в баке автомобиля отсутствовало топливо, ключи находились в замке зажигания, а на снегу был след от выхлопных газов. Все это позволило предположить, что смерть несовершеннолетних наступила из-за отравления угарным газом.

В материале добавляется, что в последний раз подростков видели 6 февраля. До вчерашнего дня родственники погибших считали, что те находятся в гостях друг у друга.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

"Для установления всех обстоятельств пожара и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Норильска", – заявили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.