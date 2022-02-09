Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

05:58

Прокуратура проводит проверку после гибели двух подростков в гараже в Норильске

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое подростков найдены мертвыми в гараже в Норильске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление прокуратуры Красноярского края.

Как утверждается в материале, отец нашел погибшую 16-летнюю дочь в гараже в автомобиле ВАЗ-21011. Рядом с ней без признаков жизни находится 15-летний подросток.

Как уточнили в прокуратуре, на момент обнаружения в баке автомобиля отсутствовало топливо, ключи находились в замке зажигания, а на снегу был след от выхлопных газов. Все это позволило предположить, что смерть несовершеннолетних наступила из-за отравления угарным газом.

В материале добавляется, что в последний раз подростков видели 6 февраля. До вчерашнего дня родственники погибших считали, что те находятся в гостях друг у друга.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

"Для установления всех обстоятельств пожара и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Норильска", – заявили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать