Движение восстановили на Кутузовском проспекте после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение удалось полностью восстановить на Кутузовском проспекте после произошедшего там ДТП. Об этом информирует департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на участке дороги в районе дома номер 48 столкнулись три автомобиля.

В результате случившегося пострадал один человек. Он оказался зажат в одном из автомобилей.

В Дептрансе утверждали, что из-за аварии оказались заблокированы четыре полосы движения из пяти. Автомобилистам рекомендовали объезжать данный участок.