В МЧС уточнили подробности ДТП на Кутузовском проспекте

01:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аварии на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, уточнили в главке МЧС по столице. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аварии столкнулись пять машин. Как утверждал источник в правоохранительных органах, ДТП случилось недалеко от музея Великой Отечественной войны.
Как отметили в МЧС, авария произошла в районе дома номер 48.
"ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины", – рассказали в ведомстве.
В результате случившегося пострадал один человек. Он оказался зажат в одном из автомобилей. Позднее спасателям удалось деблокировать пострадавшего.
В МЧС уточнили, что на месте аварии не наблюдается разлива топлива.
В свою очередь, в департаменте транспорта столицы сообщили, что движение в районе аварии осуществляется по одной полосе из пяти.
"Рекомендуем по возможности объезжать этот участок", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
Накануне авария произошла на Рублевском шоссе. Там столкнулись шесть автомобилей.
В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.
По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: