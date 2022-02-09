В МЧС уточнили подробности ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, уточнили в главке МЧС по столице. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аварии столкнулись пять машин. Как утверждал источник в правоохранительных органах, ДТП случилось недалеко от музея Великой Отечественной войны.

Как отметили в МЧС, авария произошла в районе дома номер 48.

"ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины", – рассказали в ведомстве.

В результате случившегося пострадал один человек. Он оказался зажат в одном из автомобилей. Позднее спасателям удалось деблокировать пострадавшего.

В МЧС уточнили, что на месте аварии не наблюдается разлива топлива.

В свою очередь, в департаменте транспорта столицы сообщили, что движение в районе аварии осуществляется по одной полосе из пяти.

"Рекомендуем по возможности объезжать этот участок", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Накануне авария произошла на Рублевском шоссе. Там столкнулись шесть автомобилей.

В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.