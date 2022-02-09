Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пяти машин произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

ДТП случилось недалеко от музея Великой Отечественной войны.

"Один человек зажат", – уточнил источник агентства.

В данный момент информация о пострадавших в аварии уточняется. Причины случившегося ДТП выясняются.

Ранее авария произошла на Рублевском шоссе. По данным прокуратуры, там столкнулись шесть автомобилей.

В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии является водитель Mercedes. Он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении.

По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.