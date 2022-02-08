Спасатели подняли со дна реки квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

8 февраля, 17:29
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Спасатели подняли со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего в Московской области экс-заместителя министра юстиции Владимир Ялунина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Квадроцикл извлечен из воды, его передали сотрудникам Следственного комитета. Поиски Ялунина сейчас продолжаются", – рассказал собеседник агентства.
Бывший замминистра юстиции пропал в ночь с 5 на 6 февраля. Он выехал на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе.
Во время поисковой операции был обнаружен квадроцикл Ялунина.
В поисках пропавшего экс-сотрудника министерства юстиции задействованы криминалисты Следственного комитета. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
В Подмосковье ищут бывшего замминистра юстиции
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