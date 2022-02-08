В аварии на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В крупной аварии на Рублевском шоссе пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.

Он рассказал РИА Новости, что находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Шепеля, из-за случившегося у него произошел инфаркт.

Авария на Рублевском шоссе произошла 8 февраля. По данным прокуратуры, там столкнулись шесть автомобилей. В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии является водитель Mercedes. Он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении.

По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.

