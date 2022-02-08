Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшими на Рублевском шоссе

8 февраля, 16:19
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех причин крупной аварии на Рублевском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным прокуратуры, на Рублевском шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза и находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.
При этом в МЧС сообщили, что в аварии пострадали 4 человека. Трое были зажаты в автомобилях.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущими транспортными средствами", – отметили в ГИБДД.
Из-за аварии на Рублевском шоссе было затруднено движение. Оно осуществлялось по одной полосе из трех. Водителям советовали объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД.
Также из-за случившегося задерживался ряд автобусов. В настоящее время движение автобусов и электробусов восстановлено.
Массовая авария произошла на западе Москвы
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