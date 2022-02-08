Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшими на Рублевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех причин крупной аварии на Рублевском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, на Рублевском шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза и находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

При этом в МЧС сообщили, что в аварии пострадали 4 человека. Трое были зажаты в автомобилях.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущими транспортными средствами", – отметили в ГИБДД.

Из-за аварии на Рублевском шоссе было затруднено движение. Оно осуществлялось по одной полосе из трех. Водителям советовали объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД.

Также из-за случившегося задерживался ряд автобусов. В настоящее время движение автобусов и электробусов восстановлено.