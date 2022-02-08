Фото: телеграм-канал "Подъем"

Жительница Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе. Спасатели, прибывшие на место, передали мать с младенцем врачам. Сейчас они находятся в перинатальном центре. Об этом со ссылкой на администрацию Дзержинска сообщает РИА Новости.

Видео спасательной операции ранее распространили в соцсетях. На кадрах видно, как спасатели на носилках выносят женщину. Еще один сотрудник держит на руках ребенка 2–3 лет.

Установлено, что женщина сама забралась в коллектор. Вместе с ней там находился двухлетний ребенок. Мать родила у него на глазах.

В пресс-службе администрации Дзержинска рассказали, что местная жительница неспециально пришла в коллектор. Вместе с сожителем и ребенком она была на прогулке. Схватки начались внезапно.

"Она забралась в коллектор и родила там ребенка. Находившийся с ней во время прогулки мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь. Состояние у нее стабильное, у ребеночка тоже. Медицинская помощь еще нужна, поэтому они остаются в перинатальном центре Дзержинска. Их сразу же туда и доставили", – пояснили в пресс-службе.

Семья, в которой произошло ЧП, не признана неблагополучной. Однако органы опеки взяли ее под наблюдение.

"И в этом году были жалобы от соседей по состоянию ребенка, комиссия по делам несовершеннолетних уже выезжала по ее адресу", – добавила сотрудница пресс-службы.

В аварийно-спасательной службе Нижегородской области рассказали, что информация о чрезвычайном происшествии поступила в 23:00 7 февраля.

"Прибывшие на место спасатели извлекли из теплового колодца и передали скорой помощи женщину и ребенка. Приехавшие к месту ЧП сотрудники скорой помощи после осмотра приняли решение о ее эвакуации", – рассказали спасатели.

Случившееся также прокомментировали знакомые и соседи роженицы. Об этом сообщает "Газета.ру". По их словам, в последнее время женщина вместе с сожителем начала употреблять наркотики.

"Бегала по городу с 2-летним ребенком. Родственники ее искали, дома у нее еще был один 13-летний сын", – рассказала знакомая.

Соседка добавила, что с недавних пор женщина наблюдается в психоневрологическом диспансере.

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