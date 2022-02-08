Около 700 человек эвакуировали с Красной площади

С Красной площади эвакуировали около 700 человек из-за обнаружения подозрительной сумки, сообщает Агентство "Москва".

По данным источника агентства в экстренных службах, в настоящее время там работают кинологи и оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы. Сообщения о минировании пришли по электронной почте. В нескольких судах объявили эвакуацию.

До этого сообщения об угрозе взрыва поступили в несколько школ в центре столицы. По данному факту полиция инициировала проверку.