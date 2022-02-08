Дела о хищениях участвующих в уборке снега организаций возбудили в Петербурге

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Уголовные дела по фактам хищения денежных средств организациями, участвующими в уборке снега в городе, возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

"На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи", – отмечается в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время идут обыски, а также другие следственные и процессуальные мероприятия. Кроме того, в ведомстве уточнили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в аппарате прокуратуры региона.

До этого сообщалось, что губернатор города Александр Беглов приехал в Пушкинский район с внезапной проверкой. Глава Петербурга проверил, как там осуществляется процесс уборки улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. В пятницу, 4 февраля, Беглов приехал с проверкой в Выборгский район, а в субботу, 5 февраля, – в Курортный район.

Уточняется, что жители Петербурга с начала зимнего сезона жаловались на некачественную уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. В связи с этим губернатор поручил усилить уборку.

Ранее в хищении более 497 миллионов рублей, выделенных Минобороны, обвинили экс-начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1 ранга Вадима Мовчана. Уточнялось, что действовал обвиняемый совместно с главой ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым.

