Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

8 февраля, 10:40

Еще три фигуранта появились в деле о гибели пациентов в медцентре Петербурга

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие предъявило обвинения еще трем фигурантам дела о гибели семи пациентов в Городском консультативно-диагностического центре № 1 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу.

"В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение также предъявлено старшей медсестре медучреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения.

Ранее по данному делу были арестованы главврач медцентра Евгений Попов, а также заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева.

По версии следствия, последняя знала о том, что "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным препаратом, однако все равно организовала его применение в клинике.

23 и 25 января трех пациентов медцентра госпитализировали после прохождения обследования желудка. Спасти их не удалось. Еще двух человек доставили в больницы города в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователям удалось установить, что с декабря прошлого года по январь нынешнего в клинике при схожих обстоятельствах суммарно скончались семь человек. У всех пациентов выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать