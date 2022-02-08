Бытовки загорелись в районе "Лужников"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе "Лужников" загорелись бытовки. Клубы дыма видны справа от Лужнецкого метромоста, сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, пожар возник на Лужнецкой набережной. Подробности и причины возгорания выясняются.

В минувшем январе пожар произошел в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. В результате происшествия погибли три человека – их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

