Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича, оказался охранник "Ельцин Центра"

8 февраля, 09:11
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Екатеринбурге, оказался охранник "Ельцин Центра". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-галереи.
"Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин Центра", – сказали в пресс-службе.
О том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, информация появилась 14 января. Картину "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили со следами шариковой ручки. Инцидент произошел на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр". Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза. Ущерб от повреждения составил 250 тысяч рублей.
3 февраля в отношении мужчины, подозреваемого в порче картины, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что в ходе допроса злоумышленник вел себя весьма агрессивно.
Вандал дорисовал картину за 75 миллионов рублей
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