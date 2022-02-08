Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане

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ДТП с участием автобуса Махачкала – Москва случилось в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы отделения МВД по региону.

Авария случилась в Бабаюртовском районе на 433-м километре трассы "Кавказ" в понедельник, 7 февраля, в 21:20. Там рейсовый автобус Neoplan врезался в выбежавшую на дорогу корову.

В результате случившегося пострадали два человека – 37-летний водитель и один пассажир. Они были госпитализированы.

Ранее в Махачкале случилась авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате случившегося пострадали четыре человека.