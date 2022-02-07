Подозреваемый в краже денег из банкомата в Ивантеевке сдался полиции

7 февраля, 21:39
Фото: depositphotos/alexraths
Подозреваемый в краже денег из банкомата в подмосковной Ивантеевке путем его подрыва добровольно явился в полицию в Серпухове, сообщила Агентству "Москва" начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.
"Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения", – рассказала Петрова, добавив, что погибший также является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.
По данным следствия, ночью 7 февраля двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал пожар на площади один квадратный метр. Также повредились остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
Один из грабителей при взрыве погиб, второй скрылся. По данному факту Следственный комитет России организовал проверку.
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