Подозреваемый в краже денег из банкомата в Ивантеевке сдался полиции

Фото: depositphotos/alexraths

Подозреваемый в краже денег из банкомата в подмосковной Ивантеевке путем его подрыва добровольно явился в полицию в Серпухове, сообщила Агентству "Москва" начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения", – рассказала Петрова, добавив, что погибший также является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.

По данным следствия, ночью 7 февраля двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал пожар на площади один квадратный метр. Также повредились остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Один из грабителей при взрыве погиб, второй скрылся. По данному факту Следственный комитет России организовал проверку.

