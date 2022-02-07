Полиция начала проверку после падения ребенка в снежную яму в горах Сочи

7 февраля, 18:42
Фото: instagram.com/chp_sochi
Полиция Сочи начала проверку после падения ребенка в снежную яму в горах. Прокуратура Краснодарского края поставила ход проверки на контроль, сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, сотрудник курорта 6 февраля во время проверки технического состояния горнолыжной инфраструктуры на склоне "Альпика" услышал детские крики из сугроба, который располагался за пределами курорта. Мужчина помог ребенку выбраться из снежной ямы. Сведений о его состоянии не поступало, уточнили в ведомстве.
До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором сноубордисты достают ребенка из ямы, который попал туда во время катания на лыжах.
Ранее сотрудники МЧС спасли сноубордиста в Краснодарском крае. Он потерялся в районе горы Каменный Столб. На его поиски вылетел вертолет, мужчину обнаружили на южном склоне. У него диагностировали сильное переохлаждение.
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