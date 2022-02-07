В Калининграде подрабатывающий в такси водитель скорой изнасиловал глухую пассажирку

7 февраля, 17:52
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Калининграде водителю такси предъявили обвинение в изнасиловании пассажирки, сообщает РИА Новости.
28-летняя девушка обратилась в полицию 5 февраля. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее.
Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством". По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего местного жителя.
Мужчину допросили, однако свою причастность к преступлению он отрицал. Вместе с тем потерпевшая уверенно опознала в нем нападавшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.
По информации агентства, пострадавшая девушка – инвалид детства по слуху, а нападавший мужчина работал водителем скорой помощи и подрабатывал в такси.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины в квартире в центре Москвы. По данным правоохранителей, 44-летний мужчина избил, а после изнасиловал женщину. Инцидент произошел на улице Бахрушина. Подозреваемого задержали.
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