СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Москве

7 февраля, 16:52
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины и женщины при пожаре в жилой многоэтажке на 3-й Филевской улице на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
Отмечается, что тела женщины 1947 года рождения и ее сына 1978 года рождения были обнаружены после тушения возгорания в понедельник, 7 февраля. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники СК опрашивают соседей и устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.
Кроме того, проверку по данному факту организовала столичная прокуратура.
Ранее сообщалось, что СК организовал проверку после гибели одного из грабителей при взрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке. Злоумышленники пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ.
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