СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины и женщины при пожаре в жилой многоэтажке на 3-й Филевской улице на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Отмечается, что тела женщины 1947 года рождения и ее сына 1978 года рождения были обнаружены после тушения возгорания в понедельник, 7 февраля. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК опрашивают соседей и устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.

Кроме того, проверку по данному факту организовала столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку после гибели одного из грабителей при взрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке. Злоумышленники пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ.