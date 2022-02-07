Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

7 февраля, 16:52

СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины и женщины при пожаре в жилой многоэтажке на 3-й Филевской улице на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Отмечается, что тела женщины 1947 года рождения и ее сына 1978 года рождения были обнаружены после тушения возгорания в понедельник, 7 февраля. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК опрашивают соседей и устанавливают обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.

Кроме того, проверку по данному факту организовала столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку после гибели одного из грабителей при взрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке. Злоумышленники пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать