УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели

Фото: Агентство "Москва"

УФСИН по Москве опровергло информацию о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что некоторые СМИ пишут якобы о резком ухудшении состояния здоровья обвиняемого, который не может сам встать с кровати.

На самом же деле, заявили в управлении, Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, ему в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

"Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", – говорится в сообщении.

В свою очередь член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи сообщил, что у обвиняемого действительно ухудшилось здоровье – у него начался тремор рук, наблюдается одышка и боли в ногах.

По его словам, Зуев даже не смог подняться к врачу на пятый этаж. Также ему необходимо провести несколько операций.

Сергей Зуев был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

