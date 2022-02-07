В Петербурге арестовали завотделом медцентра, где погибли 7 пациентов

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Медведеву, заведующую отделом лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1, где скончались семь пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Медведева просила домашний арест, обещала суду сотрудничать со следствием. Суд избрал стражу сроком по 25.03.2022", – говорится в публикации.

По версии следствия, женщина, будучи квалифицированным врачом, знала, что "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным препаратом, однако все равно организовала его применение в клинике.

Уточняется, что Медведева частично признала свою вину.

23 и 25 января трех пациентов медцентра госпитализировали после прохождения обследования желудка. Спасти их не удалось. Еще двух человек доставили в больницы города в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователям удалось установить, что с декабря прошлого года по январь нынешнего в клинике при схожих обстоятельствах суммарно скончались семь человек. У всех пациентов выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

