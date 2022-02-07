Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

7 февраля, 14:58

В Петербурге арестовали завотделом медцентра, где погибли 7 пациентов

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Медведеву, заведующую отделом лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1, где скончались семь пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Медведева просила домашний арест, обещала суду сотрудничать со следствием. Суд избрал стражу сроком по 25.03.2022", – говорится в публикации.

По версии следствия, женщина, будучи квалифицированным врачом, знала, что "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным препаратом, однако все равно организовала его применение в клинике.

Уточняется, что Медведева частично признала свою вину.

23 и 25 января трех пациентов медцентра госпитализировали после прохождения обследования желудка. Спасти их не удалось. Еще двух человек доставили в больницы города в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователям удалось установить, что с декабря прошлого года по январь нынешнего в клинике при схожих обстоятельствах суммарно скончались семь человек. У всех пациентов выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать