Отставной генерал найден мертвым в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на севере столицы найден мертвым генерал-майор милиции в отставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошевском шоссе", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, предсмертной записки обнаружено не было.

Ранее в Подмосковье покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин. По некоторым данным, мужчина в последнее время тяжело болел. Его нашли в собственной квартире в Ивантеевке.

