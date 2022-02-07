СК возбудил дело после гибели пяти человек от угарного газа на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина с детьми проживала в одном из домов, расположенных по улице Колхозной. Утром 7 февраля мать женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и ее четверых детей в возрасте от 1,5 до 15 лет мертвыми.

Сотрудники СК осматривают газовое оборудование, установленное в доме, а также вентиляционные каналы. Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования. Также назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.

Как рассказала РИА Новости заместитель главы Северского района Юлия Вакуленко, погибшая семья считалась благополучной и характеризовалась положительно.

Дом, в котором погибли женщина и четверо ее детей, был газифицирован. По некоторым данным, газовое оборудование в доме было неисправно.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом вернувшейся из Египта семьи в Домодедове. В частном доме были обнаружены тело мужчины, а также находившиеся в бессознательном состоянии его супруга и двое пятилетних детей.

