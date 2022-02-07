Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани

Фото: kuban.sledcom.ru

В Северском районе Краснодарского края погибли четверо детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Предварительная причина – отравление угарным газом, дом был газифицирован", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства, газовое оборудование в доме было неисправно.

Ранее сообщалось, что четыре человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы. ЧП произошло в садовом товариществе "Ресурс" в поселке Рассудово.

