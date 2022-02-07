СК проводит проверку по факту гибели человека при взрыве банкомата в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи проводят проверку по факту гибели одного из грабителей при взрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным агентства, ночью двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал пожар на площади один квадратный метр. Также повредились остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Один из грабителей при взрыве погиб, второй скрылся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Сбербанке произошедший инцидент подтвердили.

"Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются", – отметили в пресс-службе.

В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах с функцией приема наличных. По мнению специалистов, в стране нужно ввести обязательное использование антифрод-процедур ко всем входящим платежам. Согласно заявлению представителей ЦБ, это необходимо для предотвращения случаев мошенничества.

Антифрод-системы представляют собой специальные программные комплексы, которые созданы для предотвращения мошеннических транзакций. Они способны анализировать каждый отдельный перевод и выяснять его надежность.