Российский блогер Литвин взорвал автомобиль BMW за 10 млн рублей

Блогер взорвал BMW за 10 млн рублей

Видеоблогер Михаил Литвин взорвал для видео автомобиль BMW М5, который стоит порядка 10 миллионов рублей. Ролик с уничтожением транспортного средства он опубликовал на своем YouTube-канале.

На автомобиле молодой человек выехал в поле. Затем он облил машину бензином и с большого расстояния выстрелил из лука горящей стрелой. После попадания стрелы автомобиль BMW взорвался. Блогер прямо не говорит, для чего сделал это, однако из заключительных кадров становится ясно, что ролик посвящен его другу Саиду Губденскому, который погиб в ноябре прошлого года в ДТП на Кутузовском проспекте.

Схожее видео Литвин опубликовал в 2020 году. Тогда он взорвал Mercedes AMG 63 GTS за 13 миллионов рублей, связав свой поступок с конфликтом с дилерским центром, который не смог починить машину.

Ранее блогер Валерия Татаринцева, она же Лера Изумруд, опубликовала у себя в соцсетях видеоролики, на которых видно, как она заводит медведя в подъезд дома, в котором живет, и как ее годовалый сын играет с животным. Позже по данному факту прокуратура организовала проверку.

