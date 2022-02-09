Россия найдет покупателей газа, если "Северный поток – 2" не введут в эксплуатацию – Чижов

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Россия сможет найти покупателей на газ в случае, если "Северный поток – 2" не удастся ввести в эксплуатацию. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

"Мы-то найдем, куда и как продать газ", – подтвердил Чижов.

Он высказал мнение, что запуск российского газопровода больше нужен европейским потребителям, чем самой России.

Ранее в Белом доме усомнились в эффективности немедленных санкций в отношении "Северного потока – 2". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

До этого президент США Джо Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин.

В ответ на это Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут остановить газопровод, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.

В свою очередь, премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Она добавила, что ФРГ следует сосредоточиться на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.