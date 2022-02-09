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Политика

04:29

Байден подшучивал над европейскими коллегами в своих беседах – СМИ

политика за рубежом

Фото: Zuma\TASS

Президент США Джо Байден часто давал откровенные характеристики мировым лидерам во время закрытых заседаний. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

В частности, американский лидер сравнивал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца с его предшественницей Ангелой Меркель. Также Байден заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается быть Шарлем де Голлем.

Помимо прочего, президент США утверждал, что поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является резким. В свою очередь, Владимира Путина Байден описывал как "парня с ядерным оружием и без друзей".

В эфире телеканала утверждалось, что характеристики Байдена вызваны его размышлениями в связи с кризисом вокруг Украины.

"Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашел несколько знакомых лиц", – утверждает телеканал.

Ранее Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин.

В ответ на это Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут остановить газопровод, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ Никита Данюк посчитал, что Байдену удобно использовать тему остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения, потому что Россия не собирается нападать на Украину.

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