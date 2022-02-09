Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

01:36

Салливан и Столтенберг сообщили о готовности США и НАТО к диалогу с Россией

политика

Фото: depositphotos/borkus

США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Подобную общую позицию во время телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании Россией сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", – добавляется в материале.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в наличие у России планов по захвату Украины. Он также обратил внимание, что РФ имеет озабоченности по поводу расширения НАТО.

До этого агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы держит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

В России отреагировали на провокационные сообщения зарубежных СМИ

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать