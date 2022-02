Салливан и Столтенберг сообщили о готовности США и НАТО к диалогу с Россией

Фото: depositphotos/borkus

США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Подобную общую позицию во время телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании Россией сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", – добавляется в материале.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в наличие у России планов по захвату Украины. Он также обратил внимание, что РФ имеет озабоченности по поводу расширения НАТО.

До этого агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы держит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.