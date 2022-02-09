В Белом доме выступили против немедленных санкций в отношении "Северного потока – 2"

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В Белом доме усомнились в эффективности немедленных санкций в отношении "Северного потока – 2". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, пишет РИА Новости.
Как объяснила представитель Белого дома, некоторые члены конгресса США считают необходимым ввести санкции против российского газопровода незамедлительно.
"Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", – сказала Псаки.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин.
В ответ на это Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут остановить газопровод, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.
До этого в СМИ появилась информация о том, что в НАТО якобы изучают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Сообщалось, что в проекте заинтересована Германия.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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