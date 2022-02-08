Диалог в нормандском формате продолжится в ближайшие дни – Макрон

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Переговоры в нормандском формате планируется продолжить в ближайшие дни. С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как пишет РИА Новости, свое заявление французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. Он обратил внимание на высокую координацию действий европейских стран.

"Мы продолжим действовать в ближайшие недели с простой целью: во-первых, для того, чтобы избежать войны", – сказал Макрон.

Президент Франции сообщил о необходимости защищать единство Европы. По его мнению, следует уважать суверенитет и целостность всех государств.

"Наконец, нужно найти пути и способы вести этот требовательный, важный диалог с Россией в разных форматах", – добавил Макрон.

26 января в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию представлял руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил после переговоров Дмитрий Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.