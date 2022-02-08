Зеленский прокомментировал слова Путина про "красавицу"

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Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке прокомментировал слова Владимира Путина "нравится не нравится, терпи, моя красавица", которые российский лидер произнес применительно к Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется, уже перебор небольшой", – сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам украинского лидера, Украина является очень терпеливой страной. Зеленский отметил, что данное качество является несомненным показателем мудрости, поскольку от терпения зависит возможность эскалации существующего конфликта. Он подчеркнул, что это важно не только для Украины, но также для всей Европы и россиян.

"Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно", – подытожил Зеленский.

Ранее Путин прокомментировал поговоркой про "красавицу" критику Минских соглашений со стороны властей Украины. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ напомнил, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения соглашений.

Позднее слова президента объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин, процитировав данное выражение, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Отвечая на вопрос журналистов, отметивших схожесть процитированного Путиным выражения со строчкой одной из песен панк-группы "Красная плесень", Песков заявил, что президент вряд ли знаком с ее творчеством.