Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru
Президентам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону есть что обсуждать. Об этом свидетельствует продолжительность переговоров, которая составила более пяти часов, заявил Москве 24 замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Эксперт выразил надежду, что встреча не пройдет бесследно.
"Есть ощущение, что позиция, которую на протяжении достаточно длительного времени открыто и прозрачно транслирует Россия, начинает постепенно доходить до западных политиков. Прежде всего, западноевропейских", – подчеркнул Шаповалов.
По его словам, страны западной Европы активно вовлекаются в эскалацию конфликта между РФ и США. Эксперт отметил, что пока позиция Соединенных Штатов остается достаточно жесткой, однако потенциал для переговоров все же есть.
"Очевидно, что сегодня диалог с Западом не завершится. Более того, возникает уверенность, что Россия выходит не на разовые спорадические контакты, а на достаточно серьезный уровень взаимодействия с Западом", – поделился Шаповалов.
Он выразил мнение, что некоторые высказывания Макрона внушают осторожный оптимизм. В числе таких реплик – позиционирование России как европейской державы и важного участника безопасности региона, а также необходимость вести диалог с РФ.
Шаповалов подчеркнул, что по меньшей мере половина Европы – это Россия, поэтому важно обсуждать европейскую безопасность и с ней в том числе.
"Все, что сказано Макроном, надо делить на два. По сути, его основная задача – победа на выборах, а не достижение каких-либо договоренностей с Россией. Кроме того, Франция в настоящее время – верный глубокий надежный сателлит США. Традиции независимой Франции сейчас уже практически не видны и не слышны", – поделился мнением замдиректора Института истории и политики МПГУ.
Шаповалов считает, что Макрон может попытаться убедить Киев в выполнении Минских соглашений.
Эксперт напомнил, что в Россию планирует прибыть с визитом канцлер Германии Олаф Шольц.
"Частота контактов российской стороны с западными партнерами сейчас достаточно интенсивна, диалог вышел на широкий формат. В целом это позитивный сигнал для рынков. Общий фон таков, что рынки должны постепенно успокаиваться", – заключил Шаповалов.
Ранее газета The Financial Times написала, что переговоры Путина и Макрона поспособствовали деэскалации ситуации вокруг Украины. Издание со ссылкой на собственные источники из числа французских чиновников утверждает, что в ходе встречи якобы было достигнуто соглашение вести широкий диалог по размещению российских войск, а также не начинать новых военных действий.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Москва и Париж не могли заключить никакой сделки.
Москвичам рассказали, как прошла встреча Путина и Макрона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: