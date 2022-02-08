Фото: AP Photo/Thibault Camus
Ресторатор Сергей Миронов оценил выбор блюд для совместного обеда Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что меню совмещало русскую и европейскую кухни.
"Интересное меню. <...> Предложены оленина, осетрина, моченые яблоки. Такое меню получилось смешанное, мне кажется, что достаточно вкусное", – выразил мнение Миронов.
Ресторатор обратил внимание на то, что выбор блюд и сочетание продуктов в них были неслучайными. Практически во всех позициях был соблюден баланс. Так, моченые яблоки подавались с лангустинами, а оленина – с бататом и ежевикой. Кухни двух стран смешивались, органично дополняя друг друга.
Сергей Миронов оценил и выбор алкоголя. Он отметил, что Путину и Макрону подавали российское вино.
"Это белое игристое вино, сделанное на основе винограда пино нуар. Интересное вино, его произвели в Дивноморском. У нас сейчас тренд на российские вина. Я думаю, оно было специально выбрано для этого мероприятия", – предположил эксперт.
В качестве десерта президентам подавали щербет из имбиря. По мнению Миронова, такое блюдо хорошо подходит для завершения обеда или ужина, поскольку помогает усвоить съеденную пищу.
Переговоры лидеров России и Франции состоялись 7 февраля и продолжались более пяти часов. Позже Владимир Путин прокомментировал встречу, назвав диалог содержательным и полезным.
Ресторатор прокомментировал выбор блюд для совместного обеда Путина и Макрона
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