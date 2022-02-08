Переговоры Путина и Макрона продвинули деэскалацию ситуации на Украине – СМИ

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Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшиеся в Москве, поспособствовали деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание со ссылкой на собственные источники из числа французских чиновников утверждает, что в ходе встречи якобы было достигнуто соглашение вести широкий диалог по размещению российских войск, а также не предпринимать новых военных действий.

"Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек", – пишет газета.

Утверждается, что все это повлечет дальнейшие встречи и соглашение по структурированному диалогу по коллективной безопасности.

Между тем ни Путин, ни Макрон не упоминали обсуждение подобных договоренностей в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

Переговоры лидеров России и Франции состоялись 7 февраля и продолжались более пяти часов. Позже Владимир Путин прокомментировал встречу, назвав диалог содержательным и полезным.

Глава РФ подчеркнул, что в ходе беседы обсуждались вопросы по гарантиями безопасности. Он обратил внимание, что основные озабоченности РФ по данной теме оказались проигнорированы США и НАТО.