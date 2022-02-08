Президент США пригрозил положить конец "Северному потоку – 2"

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Газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока – 2" не будет, мы положим ему конец", – цитирует его РИА Новости.
Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин, в ответ на это Бадйен заверил, что Соединенные Штаты смогут это сделать, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.
При этом американский лидер отметил, что считает дипломатию лучшим способом решить сложившуюся напряженность вокруг Украины.
Канцлер ФРГ Шольц, в свою очередь, предупредил о возможных санкциях в отношении России. Он подчеркнул, что это будут масштабные меры, и добавил, что Запад выступит в этом вопросе консолидированно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в НАТО якобы изучают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Сообщалось, что в проекте заинтересована Германия, высокая зависимость от российского газа которой представляется одной из главных стратегических слабостей ЕС.
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