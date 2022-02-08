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Политика

8 февраля, 05:48

СМИ узнали причину отмены встречи Зеленского и Бербок

политика за рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Журналист телеканала CNN Джейк Таппер обнародовал причину отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что запланированные на 7–8 февраля переговоры не состоятся. Позднее глава МИД Украины заявил, что причиной стал насыщенный график украинского лидера.

В свою очередь, Бербок объяснила отмену встречи приездом французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

Как утверждает журналист со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, президент Украины отменил встречу из-за несогласия главы МИД ФРГ заявить об отказе Германии от трубопровода "Северный поток – 2" даже в случае вторжения России.

Помимо прочего, в Германии отказались предоставлять Украине военную помощь.

"Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так – это было намеренно, сказал мне источник", – написал Таппер.

Источник также заявил, что многие в Восточной Европе и Киеве принимают Германию за союзника России, а не Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СМИ в чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. Он добавил, что Киев в настоящий момент не видит большой эскалации.

Зеленский заявил об искусственной панике вокруг "вторжения России"

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