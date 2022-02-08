Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

8 февраля, 03:10

Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища

политика

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил Владимиру Путину на возможность предоставления убежища по гуманитарным соображениям. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Порошенко заверил, что на Украине разберутся сами.

"Извечная российская практика заботиться об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", – написал экс-лидер страны.

Политик добавил, что его уголовное преследование связано с желанием нынешнего главы государства Владимира Зеленского сделать подарок Путину. Он указал украинскому президенту на необходимость направить усилия на защиту страны.

Ранее Путин сообщил о готовности предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям. Президент РФ заявил, что предвидел подобное развитие событий.

Обвинение в государственной измене было предъявлено Порошенко в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса, однако вернулся в Киев 17 января.

По итогам прошедшего 19 января заседания Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента под личное обязательство.

Порошенко отказался давать показания по делу о государственной измене

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать