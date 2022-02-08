Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища

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Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил Владимиру Путину на возможность предоставления убежища по гуманитарным соображениям. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Порошенко заверил, что на Украине разберутся сами.

"Извечная российская практика заботиться об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", – написал экс-лидер страны.

Политик добавил, что его уголовное преследование связано с желанием нынешнего главы государства Владимира Зеленского сделать подарок Путину. Он указал украинскому президенту на необходимость направить усилия на защиту страны.

Ранее Путин сообщил о готовности предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям. Президент РФ заявил, что предвидел подобное развитие событий.

Обвинение в государственной измене было предъявлено Порошенко в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса, однако вернулся в Киев 17 января.

По итогам прошедшего 19 января заседания Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента под личное обязательство.