Канцлер ФРГ допустил масштабные и общие санкции против России

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Запад готов ввести общие санкции против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.
Шольц подчеркнул, что западные союзники хорошо подготовлены по данному вопросу. В частности, речь идет о санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2".
"Это будут масштабные меры. <...> И мы примем эти шаги, все необходимые шаги", – сказал канцлер ФРГ.
Он добавил, что в данном вопросе Запад выступил едино и сообща.
Ранее в интервью телеканалу ARD Шольц заявил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции против Москвы. При этом он подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон подготовил санкционные списки представителей российских элит и членов их семей на случай агрессии Москвы в отношении Киева. Имен россиян, включенных в данные списки, Псаки не назвала.
Позднее в посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Там также отметили, что именно США нарушили принцип неделимости безопасности и подобрались с военной инфраструктурой к границам России.
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