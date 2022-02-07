Переговоры Путина и Макрона завершились

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В данный момент президенты готовятся к проведению совместной пресс-конференции.

Переговоры лидеров РФ и Франции продолжались более пяти часов. Во время беседы Путин обращался к Макрону на "ты".

Российский лидер отмечал, что рад видеть французского коллегу спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.

В свою очередь, Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.