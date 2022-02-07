Делегация США отправится в Европу для обсуждения санкций против РФ – Госдеп

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил об отправке делегации в Европу для обсуждения санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

Он уточнил, что в делегацию также войдут представили Минфина. По словам Прайса, американская сторона продолжает сотрудничать с союзниками по разработке мер против РФ, передает ТАСС.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что, по американским оценкам, Россия может вторгнуться на Украину в любой день или выбрать путь дипломатии.

По его словам, США и ее союзники готовятся ко всем вариантам развития событий. Он добавил, что Россия может вторгнуться на Украину, аннексировать Донбасс или совершить кибератаки.

