Макрон заявил, что оптимистично настроен перед беседой с Путиным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что оптимистично настроен перед встречей с Владимиром Путиным, передает телеканал BFM.
Лидеры Франции и России должны встретиться в Москве 7 февраля. Спецборт Макрона уже направляется в российскую столицу.
"Я с умеренным оптимизмом ожидаю встречи, но я не верю в спонтанные чудеса", – сказал французский лидер.
Цель визита Макрона в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. Посол Франции в США сообщил, что Париж усматривает возможность продвинуть вперед реализацию Минских соглашений.
Песков сообщил, что среди вопросов, которые затронут на переговорах президенты России и Франции, будет тема гарантий безопасности для РФ. По словам представителя Кремля, Путин будет готов продолжить дискуссию, начатую с Макроном по телефону.
Кроме того, в ходе встречи Макрон намерен предложить Путину идеи по поиску возможных вариантов разрядки напряженности. По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция Путина и Макрона.
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