Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с героями советской комедии "Кавказская пленница". Такую аналогию она провела в эфире Первого канала.
Захарова вспомнила известную сцену из фильма Леонида Гайдая, в которой персонажи Балбес и Бывалый за руки держат вырывающегося Труса.
"Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, а за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон", – пояснила представитель МИД РФ.
Ранее Захарова заявила, что представителей НАТО можно называть "натистами" после фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины.
Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.
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