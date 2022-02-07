Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Бога белорусом. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В ходе интервью журналист Владимир Соловьев задал лидеру вопрос: "Бог сегодня – белорус?" Лукашенко ответил утвердительно.

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", – сказал президент.

Ранее Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Белорусский лидер отметил, что служил в СССР и имеет звание подполковника, в связи с этим он попросил присвоить ему звание полковника Советской армии.