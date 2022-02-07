Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Бога белорусом. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В ходе интервью журналист Владимир Соловьев задал лидеру вопрос: "Бог сегодня – белорус?" Лукашенко ответил утвердительно.
"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", – сказал президент.
Ранее Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Белорусский лидер отметил, что служил в СССР и имеет звание подполковника, в связи с этим он попросил присвоить ему звание полковника Советской армии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: