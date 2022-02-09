Педиатр перечислила ошибки при лечении детей от COVID-19

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Детей с симптомами коронавируса не стоит лечить самостоятельно, лучше сразу обратиться к специалисту. Об этом "Ленте.ру" рассказала врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова.

По ее словам, у детей могут быть расстройство ЖКТ, одышка, нарастающая интоксикация, а также длительное повышение температуры тела. В этом случае Михайлова посоветовала не использовать горчичники и ингаляцию.

Ошибкой при лечении ребенка будет и снижение температуры тела специальными препаратами. Михайлова пояснила, что таким образом проявляется естественная защита организма.

"Жаропонижающие средства имеет смысл применять при температуре выше 38,5 градуса. Однако если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги из-за нее или есть черепно-мозговые травмы в анамнезе, то понижать температуру следует с 38 градусов", – говорится в сообщении.

Педиатр отметила, что для ребенка опасен может быть и прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ. Михайлова также рекомендовала не заставлять маленьких пациентов соблюдать постельный режим, если дети чувствуют себя нормально и ведут активный образ жизни.

"При наличии кашля, важно выбрать правильный препарат для его лечения, для этого следует обратиться к врачу. Это зависит от характера кашля. Если у ребенка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям болезни", – пояснила специалист.

Педиатр посоветовала регулярно проветривать комнату, в которой находится ребенок. Это необходимо, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию легких, улучшить самочувствие больного и ускорить процесс выздоровления.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что у детей симптомы "Омикрона" проявляются на второй или третий день после инфицирования. По словам специалиста, у некоторых симптомы "Омикрона" могут проявляться в период до семи дней.

