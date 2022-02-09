Юрист назвал пять самых популярных мошеннических схем в России

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Одной из наиболее популярных схем телефонного и онлайн-мошенничества является распространение вредоносных ссылок. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, номера телефонов будущих жертв злоумышленники берут как из похищенных баз данных, так и с сайтов с онлайн-объявлениями.
"Затем по собранным абонентам производится рассылка смс-сообщений, содержащих вредоносную ссылку, при переходе по которой на смартфоны автоматически устанавливается программное обеспечение, с помощью которого аферисты получают доступ к банковским приложениям владельцев телефонов", – пояснил юрист.
Разновидностью данной схемы можно считать случаи, когда мошенники представляются сотрудниками портала госуслуг и предлагают привязать QR-код гражданина к странице пользователя. Таким способом они получают доступ к личному кабинету человека.
"После этого злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов", – отметил Соловьев.
К популярным мошенническим схемам эксперт отнес и вовлечение в "инвестирование", а также инсценирование "беды с родственниками". Жертвами последней схемы чаще всего оказываются пожилые люди, у которых есть дети или внуки.
Соловьев подчеркнул, что доверчивые граждане могут попасться и на уловку, в случае которой злоумышленник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, и убеждает человека в "подозрительной активности на счете". Как правило, жертвам предлагают срочно перевести все деньги на другой счет или взять кредит, который якобы в дальнейшем погасит банк.
"Единственным рецептом противодействия мошенникам являются осторожность, сдержанность, скрупулезность и внимательность вкупе с готовностью критически анализировать поступающую информацию", – убежден Соловьев.
Юрист подчеркивает, что принимать быстрые и спонтанные решения о переводе денег или оформлении кредита нельзя категорически. А любой поступающий звонок лучше перепроверять, не стесняясь спросить совета у знающих людей.
Ранее аналитик по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артур Янбулатов рассказал, как уберечь от мошенников портал госуслуг. По словам эксперта, самое главное – приучить себя к цифровой гигиене и соблюдать правила. Например, не использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях.
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