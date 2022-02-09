Синоптик рассказал москвичам о погоде в День всех влюбленных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали, какая погода ожидается в городе в День всех влюбленных, 14 февраля. Свой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как сообщил синоптик в беседе с РИА Новости, температура воздуха в начале следующей недели окажется на 6–7 градусов выше нормы.

"Температура будет около нуля. <...> Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов", – сказал Вильфанд.

Специалист предположил, что такая теплая погода установится в столице от избытка чувств влюбленных.

При этом Вильфанд попросил москвичей быть осторожными. Он пояснил, что из-за потепления в городе прогнозируется гололедица, не исключены падения мокрого снега с крыш.

Ранее синоптик рассказал, что погода в столичном регионе на текущей неделе опередит свое развитие на полтора месяца. Как объяснил Вильфанд, такое положение дел обусловлено постоянными перемещениями циклонов на территорию Европейской части страны.

До этого метеоролог отмечал, что оттепель в Москве продлится до конца недели. По его словам, всю неделю в городе будет идти снег, в том числе мокрый.