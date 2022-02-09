Погода в столичном регионе опередит свое развитие на полтора месяца – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномально теплая погода прогнозируется в столичном регионе в течение рабочей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Как объяснил синоптик, такое положение дел обусловлено постоянными перемещениями циклонов на территорию Европейской части страны. В результате температура воздуха в Москве и области в течение рабочей недели превысит норму на 7–10 градусов.

"Будут дни, когда температура опережает свое развитие на 40–45 дней", – рассказал Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в среду, 9 февраля, температура в столичном регионе составит около нуля градусов. При этом в четверг и пятницу потеплеет до +3 градусов.

Метеоролог добавил, что в выходные в регионе прогнозируется незначительное похолодание на 1–2 градуса.

Ранее Вильфанд рассказывал, что оттепель в Москве продлится до конца недели. Он сообщал, что все это время в городе будет идти снег, в том числе мокрый.

Кроме того, синоптик также предупреждал жителей столицы об опасности гололедицы. Он советовал москвичам меньше торопиться.

Позднее стало известно, что в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать в Москве до 10:00 четверга, 10 февраля.