Нутрициолог назвала полезный и простой в приготовлении напиток

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Нутрициолог Наталья Кунская перечислила полезные свойства воды с лимоном. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщила специалист, вода с лимоном способна помогать организму человека в борьбе с вирусными заболеваниями. Кроме того, жидкость участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов.

Кунская добавила, что данный напиток нужен организму для нормального пищеварения, так как помогает вырабатывать соляную кислоту в желудке и способствует секреции желчи.

"Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок", – посоветовала нутрициолог.

Эксперт также попросила не запивать еду, так как это затруднит переваривание пищи.

"Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", – заключила специалист.

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