Названы первые симптомы заражения "Стелс-Омикроном"

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Головокружение и усталость являются первыми симптомами заражения штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон", рассказали в Национальной службе здравоохранения Англии.
Врач Анжелика Кутзи добавила, что о заболевании данным видом вируса могут свидетельствовать и мышечные боли. При этом все признаки могут появляться и исчезать в течение дня, передает Mirror.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.
В России обнаружили более заразный вариант "Омикрона"
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