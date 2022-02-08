СК проверит информацию об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи в Самаре начали проверку информации об интимной переписке между учительницей немецкого языка и девятиклассником, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Скриншоты переписки учительницы и мальчика, который учится в параллельном классе ее сына, опубликовала "Комсомольская правда". Из сохранившегося диалога выяснилось, что педагог целовала ребенка и планировала вступить с ним в интимную связь.
По данным СМИ, часть переписки сначала увидели родители и стали подозревать о связи своего ребенка с учительницей. Они обратились к завучу школы, которая отправила педагога на длительный больничный, говорится в сообщении.
Со слов родителей учащихся, которые приводятся в СМИ, педагог позднее вела занятия в дистанционном формате. При этом администрация школы заявила, что преподавателя не допускали к урокам. В свою очередь, в прокуратуре региона сообщили, что по данному факту провели проверку, а учительница уволилась по собственному желанию 25 января. По всем материалам следователи также проводят проверку.
Ранее Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних тренера женского футбольного клуба "Пантера".
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